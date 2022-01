IBPS Calendar 2022-23: बैंक में नौकरी चाहिए तो आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर चेक करें, जानें कब होगी परीक्षा

IBPS Calendar 2022-23 जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं (Bank Jobs) में शामिल होना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आईबीपीएस का परीक्षा कैलेंडर (IBPS Calendar 2022-23) चेक कर सकते हैं।

लखनऊ Published: January 18, 2022 11:16:00 am

नया साल 2022 आया है। जिनको बैंकिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना है वे युवा हमेशा इस जानकारी के लिए भटकते रहते हैं कि कब क्लर्क (Bank Clerk Exam) और पीओ (Bank PO Exam) की परीक्षा होगी। तो घबराएं नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन बोर्ड ने आप की राह आसान कर दी है। IBPS Calendar 2022-23 जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं (Bank Jobs) में शामिल होना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आईबीपीएस का परीक्षा कैलेंडर (IBPS Calendar 2022-23) चेक कर सकते हैं।

IBPS Calendar 2022-23: बैंक में नौकरी चाहिए तो आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर चेक करें, जानें कब होगी परीक्षा

IBPS Calendar 2022-23: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (Institute of Banking Personnel Selection) ने साल 2022-23 के लिए होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है। 16 जनवरी 2022 को कैलेंडर को आईबीपीएस की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया है। साल 2022 में क्लर्क (Bank Clerk Exam) और पीओ (Bank PO Exam) की परीक्षा होगी। यह परीक्षा कब होगी, फार्म कब भरा जाएगा, इन सभी की पूरी जानकारी इस कैलेंडर में दर्ज है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं (Bank Jobs) में शामिल होना चाहते हैं वे अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आईबीपीएस का परीक्षा कैलेंडर (IBPS Calendar 2022-23) चेक कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें सिर्फ आधार कार्ड रखने वाली महिलाओं के लिए खास योजना, 29 रुपए निवेश कर बनें लखपति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई बदलाव आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर में परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अब सिर्फ एकल पंजीकरण होगा। विभिन्न रिक्तियों के लिए भर्ती के विवरण की घोषणा नियत समय में होगी। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। आईबीपीएस परीक्षा कैलेंडर में परीक्षाओं के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए अब सिर्फ एकल पंजीकरण होगा। विभिन्न रिक्तियों के लिए भर्ती के विवरण की घोषणा नियत समय में होगी। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी।

IBPS Calendar 2022-23 - कैसे करें डाउनलोड अगर आपको आईबीपीएस का कैलेंडर चाहिए तो उसके लिए इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले उम्मीदवार अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां होमपेज पर Tentative Calendar of Online CRP for RRBs & PSBs के लिंक पर क्लिक करें। फिर Online Main Exam Calendar 2022-23 के लिंक पर क्लिक करें। अब Tentative Calendar of Online के लिंक पर क्लिक करें। उम्मीदवार यहां अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। बस यह आईबीपीएस परीक्षा समेत सभी जानकारी आपके कंप्यूटर या मोबाइल में सेव हो जाएगा।

यह भी पढ़ें सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि लाभार्थियों के लिए स्पेशल तोहफा मिलेगा ढेर सारा पैसा, शीघ्र करे आवेदन जानें परीक्षा की डेट कार्यालय सहायक और अधिकारी स्केल I प्रारंभिक परीक्षा- 7, 13, 14, 20 और 21 अगस्त 2022

ऑफिसर्स स्केल II और III सिंगल एग्जाम- 24 सितंबर 2022

ऑफिसर्स स्केल I मेन्स परीक्षा- 24 सितंबर 2022

ऑफिस असिस्टेंट मेन्स परीक्षा- 01 अक्टूबर 2022 कार्यालय सहायक और अधिकारी स्केल I प्रारंभिक परीक्षा- 7, 13, 14, 20 और 21 अगस्त 2022ऑफिसर्स स्केल II और III सिंगल एग्जाम- 24 सितंबर 2022ऑफिसर्स स्केल I मेन्स परीक्षा- 24 सितंबर 2022ऑफिस असिस्टेंट मेन्स परीक्षा- 01 अक्टूबर 2022

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें