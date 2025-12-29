Cold Wave : भीषण ठंड बनी दिल की दुश्मन, हार्ट अटैक मरीजों में 30 प्रतिशत उछाल, अस्पतालों में बढ़ा दबाव

लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों,किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) और डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार रोजाना बड़ी संख्या में मरीज सीने में तेज दर्द, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट और पसीना आने जैसी शिकायतों के साथ इमरजेंसी पहुंच रहे हैं। KGMU के कार्डियोलॉजी विभाग के एक वरिष्ठ चिकित्सक बताते हैं कि ठंड के दिनों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यही कारण है कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।