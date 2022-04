कोरोना के बदल रहे लक्षण, संक्रमितों की बढ़ती संख्या में क्या फिर से लग सकता लॉकडाउन

Corona Virus Update: प्रदेश में बढ़ कोरोना वायरस संक्रमितों का संख्या लगातार बढ़ रही। अब कोरोना वायरस ने अपने लक्षण भी बदल लिए हैं।

कोरोना वायरस ने न केवल देश बल्कि प्रदेश की भी चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से देश में नए मामलों की संख्या दो हजार से ज्यादा आ रही है। जबकि प्रदेश में रोजमा 100-150 मरीज संक्रमित हो रहे। इसे कोरोना की चौथी लहर (Covid 4th wave) के रूप में देखा जा रहा है। यूरोप और एशिया के कई देशों में कोरोना ने पहले से ही तबाही मचाई हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। लॉकडाउन लगेगा या नहीं इस पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में करीह 2 हजार सक्रिय मामले हो गए है।

Corona virus Change Symptoms and Know About Lock down In UP