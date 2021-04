कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज होने वाले मरीजों को लेकर नई गाइडलाइन, गंभीर रोगी की श्रेणी में आएंगे ऐसे लोग

- New Guideline related to Covid Patients and Test

-सामान्य लक्षण दिखने पर डेडिकेटेड अस्पताल में भर्ती किए जाएंगे मरीज

-गंभीर रोगी की श्रेणी आएंगे ऐसे लोग

- डिस्चार्ज होने वाले मरीज के सामानों को हाईड्रोजन पैरॉक्साइड से किया जाएगा सैनिटाइज