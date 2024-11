सीएम आवास कूच कर रहे बेरोजगारों और पुलिस में तीख झड़प, कई चोटिल, 100 हिरासत में

Use Of Force On Unemployed:पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों ने सीएम आवास में कूच किया। इस दौरान मौके पर पथराव और धक्का-मुक्की शुरू हो गई थी। पुलिस ने बल प्रयोग किया तो अफरा-तफरी मच गई थी। कई बेरोजगार चोटिल हुए तो कुछ युवतियों के कपड़े तक फट गए थे। पुलिस ने सौ से अधिक बेरोजगारों को हिरासत में ले लिया था।