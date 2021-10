दिवाली पर घर आने से पहले कोरोना जांच अनिवार्य, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य कर्मियों का पहरा

Health Workers Will be Present at Railway Station Airport Diwali Time- कोविड संक्रमण (Corona Virus) को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी भीड़ वाली जगहों पर टीम गठित कर दी गई है। यह कहा गया है कि दूसरे राज्यों से आने वालों को कोरोना जांच कराना अनिवार्य है।