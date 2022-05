कौन हैं ये यूपी के हीरो जो बेवफाई में बन गए आईएएस, Delhi Crime 2 में दिखेगा असल किरदार, पत्नी भी हैं IAS

IAS Story: उत्तर प्रदेश के आईएएस बेटे अभिषेक सिंह की कहानी सभी को जरूर प्रभावित करेगी। बुलंद हौसलो की आवाज कभी खाली नहीं जाती।

Updated: May 07, 2022 01:49:17 pm

कहते हैं जब दिल टूटता है तो इंसान या तो बर्बाद हो जाता है या फिर खुद को खत्म कर लेता है। लेकिन शायद ही आपने असल जिंदगी में सुना हो कि दिल टूटने के बाद देश की सबसे बड़ी नौकरी हांसिल करके कलेक्टर बन जाए। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के आईएएस अभिषेक सिंह की। आईएएस अभिषेक सिंह इन दिनों दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। दरअसल, अभिषेक को जब प्यार में बेवफाई मिली तो उन्होंने पहले तो खुद करने का सोचा। लेकिन फिर ऐसा जोश आया कि सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी की और सफल भी हुए। अभिषेक सिंह एक्टिंग में अधिक शौक रखते हैं। बॉलीवुड सिंगर जुबीन नौटियाल के साथ ‘तुझे भूलना चाहा’ गाने पर दिखे। इसके बाद बहुचर्चित वेबसीरीज Delhi crime 2 में भी काम किया। अभिषेक सिंह की पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी आईएएस हैं।

IAS Abhishek Singh will Play Role in Delhi crime 2 As Officer