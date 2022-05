इन बड़े विषयों में लड़कों को पछाड़ रहीं लड़कियां, पढ़िए यूनेस्को की रिपोर्ट

UNESCO Report on Education: शिक्षा के शुरुआती वर्षों में गणित के मामले में लड़के, लड़कियों की तुलना में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लैंगिक असमानता की यह खाई सेकंडरी स्तर पर जाकर खत्म हो जाती है।

लड़कियां तो पराया धन हैं। या लड़कियां तो पढऩे में ही कमजोर होती हैं उन्हें विज्ञान, गणित क्या पढ़ाएं। यह सोचकर बीए, एमए में दाखिला दिलाने वालों के लिए एक चौकाने वाली खबर है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की 2022 जेंडर रिपोर्ट:डीपनिंग द डिबेट ऑन दोस स्टिल लेफ्ट बिहाइंड बताती है कि लड़कियां, गणित और विज्ञान में लड़कों की तरह ही बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने यह रिपोर्ट 120 देशों में प्राइमरी और सेकंडरी शिक्षा क्षेत्र में किए गए एक विश्लेषण के आधार पर तैयार की है।

