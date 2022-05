UP Board: जय श्रीराम और जय श्रीकृष्ण के जयकारे से भर दी परीक्षा कॉपी, शिक्षक ने ये दिया नंबर

UP Board Update: इस समय बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों को मूल्यांकन चल रहा। कॉपियों में अजब-गजब छात्रों के कारनामे देखने को मिल रहे हैं।

Updated: May 06, 2022 05:27:06 pm

यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। केंद्रों पर नोट निकलने और मार्मिक अपील तो शुरू ही थी। लेकिन इस बीच छात्र अब धार्मिक तरीके भी अपना रहे हैं। नया मामला एक केंद्र पर मूल्यांकन के दौरान हाईस्कूल गणित विषय की पुस्तिका में देखने को मिला है। एक परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिका के तीन पेज जय श्रीराम और जय कृष्णा के जयकारों से भर रखे हैं। इतनी ही नहीं बल्कि उत्तर पुस्तिका उसमें एक कलावा भी रखा मिला है।

