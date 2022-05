यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को बोनस में मिलेंगे नंबर, नहीं होगा फेल होने का डर, जानिए क्यों

UP Borad Result Update: इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। इस बार छात्रों को 102 गलत प्रश्नों के लिए बोनस अंक मिलेंगे।

इस बार बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। यूपी बोर्ड के छात्रों को इस बार बोनस के तौर पर नंबर मिलेंगे। इससे छात्रों के फेल होने का डर नहीं होगा। दरअसल, जिन्होंन इस बार 12वीं की परीक्षाएं दी है, उनकी इस साल कुछ विषयों पर आपके पेपर अच्छे नहीं गए हैं, या आप उसे पूरा नहीं लिख पाए हैं तो आपको परेशान होने या चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बार बोर्ड ने 102 प्रश्न गलत पूछे हैं, जिनके लिए छात्रों को बोनस मार्क यानि उस प्रश्न के पूरे नंबर दिए जाएंगे।

UP Board Students get Bonus Marks on Exams Know why