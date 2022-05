यूपी में एक बार फिर रोजगार का मौका, इटली, चीन और वियतनाम को टक्कर देगा कानपुर-उन्नाव का लेदर

leather Export: यूएई और दुबई जैसे समृद्ध बाजार में कानपुर, उन्नाव और आगरा के लेदर कारोबारी सीधे इटली, चीन, वियतनाम, फ्रांस स्पेन से मुकाबला करेंगे।

प्रदेश में अब एक बार फिर लेदर इंडस्ट्री नए सिरे से काम की शुरुआत करने जा रही है। बीच में हुई उथल-पुथल के बाद हजारों के रोजगार छेन गए थे लेकिन अब लोगों के रोजगार का मौका मिलेगा। दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से मुक्त व्यापार समझौते (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) ने तमाम चुनौतियों से जूझते यूपी के लेदर कारोबारियों को ‘संजीवनी’ दे दी है। इस समझौते के बाद यूएई को निर्यात होने वाले उत्पादों पर ड्यूटी शून्य हो गई है जिससे सीधे-सीधे पांच फीसदी लागत कम हो जाएगी। इसके दम पर यूएई और दुबई जैसे समृद्ध बाजार में कानपुर, उन्नाव और आगरा के लेदर कारोबारी सीधे इटली, चीन, वियतनाम, फ्रांस स्पेन से मुकाबला करेंगे। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे।

Leather Industry Going to Restart in Kanpur Uttar Pradesh For Export