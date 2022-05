कोयला संकट के चलते 1100 ट्रेनें होंगी रद, यात्रा से पहले चेक कर ले रद ट्रेनों की लिस्ट

रेलवे का तर्क ताकि मालगाडिय़ों को मिले रास्ता देश के कई हिस्सों में बिजली उत्पादन संयंत्र कोयला संकट का सामना कर रहे हैं। रेलवे ने इससे निपटने के लिए और कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे ने 15 फीसदी अतिरिक्त कोयले का परिवहन कर रही है। इसी सिलसिले में रेलवे ने अगले 20 दिनों तक करीब 1100 ट्रेनें रद्द करने का फैसला लिया है। रेलवे के अनुसार इन गाडिय़ों को इसलिए रद्द किया गया है, ताकि थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई किए जा रहे कोयले से लदी मालगाडिय़ों को आसानी से रास्ता दिया जा सके, जिससे कोयला समय पर पहुंच सके। रेलवे के इस फैसले से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडि़शा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे कोयला उत्पादक राज्यों से आने-जाने वाले लोगों को भी काफी असुविधा हो रही है।

कुछ ही दिनों के लिए बचा कोयला देश में इस साल भीषण गर्मी पड़ रही है और इस कारण अप्रैल के महीने से ही बिजली की मांग बहुत बढ़ी हुई है। बिजली की मांग बढऩे से कोयले की खपत भी बढ़ गई है। यही वजह हैं कि अब पावर प्लांट्स के पास कुछ ही दिनों का कोयला रह गया है इसकी वजह से देश में बिजली संकट खड़ा हो गया है। इस स्थिति से बचने के लिए रेलवे ने अपनी ओर पूरा सहयोग देने का प्रयास शुरू कर दिया है। देश में कोयले की ढुलाई का काम सबसे अधिक रेलवे द्वारा ही किया जाता है।

यह भी पढ़ें यूपी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को बोनस में मिलेंगे नंबर, नहीं होगा फेल होने का डर, जानिए क्यों 20 फीसदी कोयले की खफत बढ़ी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके त्रिपाठी के अनुसार, "हम कह सकते हैं कि पिछले साल से कोयले की मांग और खपत में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल 2022 के महीने में, हमने अप्रैल 2021 की तुलना में 15 फीसदी अधिक कोयले का परिवहन किया है। कोयले की मांग और खपत पिछले साल की तुलना में काफी बढ़ गई है, इसलिए हम अधिक मात्रा में कोयले का परिवहन कर रहे हैं। हम मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में अतिरिक्त कोयला रेक और उच्च प्राथमिकता पर संचालित कर रहे हैं। वहीं इस मसले पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने भी माना था कि कई राज्यों में कोयले की कमी है। उन्होंने कहा था, "रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कोयले के आयात पर असर पड़ा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि झारखंड में कोल कंपनियों को बकाया रकम न देने और हड़ताल के चलते कोयला संकट पैदा हुआ है।

यह भी पढ़ें यूपी के तीन और स्कूलों में संक्रमित मिले बच्चे, 199 नए केस, इस आयु वर्ग में संक्रमण दर अधिक जुलाई-अगस्त के बाद ये संकट टल जाएगा इससे पावर प्लांट्स में कोयले का भंडार बढ़ाने के लिए कम से कम अगले दो महीने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी जिससे जुलाई-अगस्त के बाद ये संकट टल जाएगा। उल्लेखनीय है कि जुलाई-अगस्त में बारिश के कारण कोयले का खनन सबसे कम होता है।

किराया कर दिया जाएगा वापस अगर आपकी भी ट्रेन कैंसिल ट्रेन में शामिल है तो टिकट का पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा. इसके लिए चिंता न करें. भारतीय रेल ने जिन ट्रेनों को कैंसिल किया है, स्टेशनों पर अनाउंसमेंट कर यात्रियों को जानकारी भी दी जा रही है( आप कस्टमर केयर नंबर 139 के जरिये भी ट्रेनों की स्थिति जान सकते हैं। वहीं जिन यात्रियों की ट्रेन कैंसिल हो गई है वो पूरा रिफंड हासिल कर सकते है।

यह भी पढ़ें अब आमने-सामने से टकराएंगे चाचा भतीजे, 6 को प्रेसवार्ता में रखेंगे अपनी ये रणनीतियां ये ट्रेनें हैं निरस्त, देखें सूची 00105 RV-BZM KISAN RAVER (RV) - BHIMSEN (BZM) PEXP 17:50 00107 DVL-MFP KISAN PEXP SPL DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 11:00 00123 SGLA-SGTY KISAN SPL 00105 RV-BZM KISAN RAVER (RV) - BHIMSEN (BZM) PEXP 17:50 00107 DVL-MFP KISAN PEXP SPL DEVLALI (DVL) - MUZAFFARPUR JN (MFP) PEXP 11:00 00123 SGLA-SGTY KISAN SPL

SANGOLA (SGLA) - SANKRAIL GOODS TERMI (SGTY) PEXP 00:05 00157 SAV-ANDI KISAN SPL SAVDA (SAV) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI) PEXP 03:40 03042 AZ-KWAE PASSENGER SPL AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE) PSPC 03:30

03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT) PSPC 22:25 03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN) PSPC 15:40 03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL

ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC) PSPC 07:05 03641 DLN -DDU PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 19:35 03642 DDU-DLN PASSENGER SPL PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 06:05

03643 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG) PSPC 08:15 03644 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 09:45 03645 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG) PSPC 11:30

03646 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 13:00 03647 DLN-TRG PASSENGER SPL DILDARNAGAR JN (DLN) - TARIGHAT (TRG) PSPC 16:45 03648 TRG-DLN PASSENGER SPL TARIGHAT (TRG) - DILDARNAGAR JN (DLN) PSPC 18:00

04129 FTP-CNB MEMU FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 07:20 04130 CNB-FTP MEMU KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP) PSPC 18:25 04181 SFG-CNB MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB) PSPC 06:10

04182 CNB-SFG SPL KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG) PSPC 14:50 04194 SFG-DDU MEX SPL SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU) PSPC 07:05 04379 ROZA BARELLY MEXP ROZA JN (ROZA) - BAREILLY (BE) PSPC 06:15

04380 BE - RAC MEXP SPL BAREILLY (BE) - ROZA JN (ROZA) PSPC 18:50 05265 DBG-PPTA MEMU PASS. SPL DARBHANGA JN (DBG) - PATLIPUTRA (PPTA) PSPC 11:55 05331 KGM-MB SPL EXP

KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) PSPC 07:25 05332 MB-KGM SPL EXP MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM) PSPC 14:45 05334 MB-RMR EXP MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR) PSPC 04:30 05366 RMR-MB SPL EXP

RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB) PSPC 21:10 07329 UBL-BJP INTERCITY EXP SPL HUBLI JN (UBL) - BIJAPUR (BJP) TOD 16:45 07330 BJP-UBL INTERCITY EXP SPL BIJAPUR (BJP) - HUBLI JN (UBL) TOD 05:45

07331 SUR-UBL PASSENGER SOLAPUR JN (SUR) - HUBLI JN (UBL) PSPC 04:45 07332 UBL-SUR PASSENGER HUBLI JN (UBL) - SOLAPUR JN (SUR) PSPC 12:55 07335 BGM-SED UR EXP SPL BELGAUM (BGM) - SHEDBAL (SED) PSPC 08:00

07336 SED-BGM UR EXP SPL SHEDBAL (SED) - BELGAUM (BGM) PSPC 12:00 07367 ASK-UBL PASS SPL ARSIKERE JN (ASK) - HUBLI JN (UBL) PSPC 05:10 07507 RDP - SGUJ DMU SPECIAL

RADHIKAPUR (RDP) - SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 06:30 07508 SGUJ - RDP DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) - RADHIKAPUR (RDP) PSPC 17:45 07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ) PSPC 08:45

07520 SGUJ-MLFC DMU SPECIAL SILIGURI JN (SGUJ) - MALDA COURT (MLFC) PSPC 11:00 07549 KIR - TETA DMU SPECIAL KATIHAR JN (KIR) - TELTA (TETA) PSPC 08:15 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL

TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) PSPC 15:15 07795 SC-MOB DEMU SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB) PSPC 05:45 07796 MOB-SC DEMU MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC) PSPC 08:45

08437 BHC-CTC SPECIAL BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC) PSPC 15:30 08438 CTC-BHC MEMU CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC) PSPC 11:55 08705 R DGG MEMU SPL RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG) PSPC 08:30

08706 DGG BSP MEMU SPL DONGARGARH (DGG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 11:40 08709 R DGG MEMU SPL RAIPUR JN (R) - DONGARGARH (DGG) PSPC 17:20 08710 DGG R MEMU SPL

DONGARGARH (DGG) - RAIPUR JN (R) PSPC 05:50 08737 RIG-BSP MEMU SPL RAIGARH (RIG) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 15:35 08738 BSP RIG MEMU SPL BILASPUR JN (BSP) - RAIGARH (RIG) PSPC 10:40

08739 SDL BSP MEMU SHAHDOL (SDL) - BILASPUR JN (BSP) PSPC 09:30 08740 BSP-SDL MEMU BILASPUR JN (BSP) - SHAHDOL (SDL) PSPC 07:45 08754 ITR- RTK MEMU SPL ITWARI (ITR) - RAMTEK (RTK) PSPC 19:10

08755 RTK-NGP MEMU SPL RAMTEK (RTK) - NAGPUR (NGP) PSPC 21:30 08756 NGP-RTK MEMU SPL NAGPUR (NGP) - RAMTEK (RTK) PSPC 05:25 08861 GONDIA JSG SPL GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG) PSPC 05:20

08862 JSG GONDIA MEMU SPL JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G) PSPC 07:20 09431 SBIB-MSH DEMU SPL SABARMATI BG (SBIB) - MAHESANA JN (MSH) PSPC 16:30 09432 MSH-ADI DMU SPL

MAHESANA JN (MSH) - SABARMATI BG (SBIB) PSPC 08:00 09433 ADI- PTN DEMU SPECIAL SABARMATI BG (SBIB) - PATAN (PTN) PSPC 17:30 09434 PTN - ADI DEMU SPECIAL PATAN (PTN) - SABARMATI BG (SBIB) PSPC 06:00

09498 VTDI - GNC MEMU SPECIAL VARETHA (VTDI) - GANDHINAGAR CAP (GNC) PSPC 06:40 10101 RATNAGIRI- MADGAON RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO) MEX 02:12 10102 MADGAON - RATNAGIRI MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN) MEX 19:25

11265 JBP-ABKP EXP JABALPUR (JBP) - AMBIKAPUR (ABKP) MEX 13:10 11266 ABKP-JBP EXP AMBIKAPUR (ABKP) - JABALPUR (JBP) MEX 06:15 12328 DDN HWH UPASHANA EXPRESS DEHRADUN (DDN) - HOWRAH JN (HWH) SUF 22:10

12812 HTE-LTT SUPERFAST EXPRESS HATIA (HTE) - LOKMANYATILAK (LTT) SUF 09:40 12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS) SUF 00:15 14307 PYGS -BE PASS. EXP. PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE) MEX 01:05

14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) MEX 17:30 14819 JU - SBIB EXP JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB) MEX 11:15 14820 SBIB - JU EXP

SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU) MEX 07:45 14821 JU - SBIB EXP JODHPUR JN (JU) - SABARMATI BG (SBIB) MEX 09:40 14822 SBIB - JU EXP SABARMATI BG (SBIB) - JODHPUR JN (JU) MEX 06:40

15709 MLDT-NJP EXPRESS MALDA TOWN (MLDT) - NEW JALPAIGURI (NJP) MEX 17:00 15710 NJP-MLDT EXPRESS NEW JALPAIGURI (NJP) - MALDA TOWN (MLDT) MEX 07:00 17317 UBL-DR EXPESS HUBLI JN (UBL) - DADAR (DR) MEX 15:30

17318 DR-UBL EXPRESS DADAR (DR) - HUBLI JN (UBL) MEX 20:25 17325 BGM-MYS VISHWAMANAV EXP BELGAUM (BGM) - MYSORE JN (MYS) MEX 05:05 17326 MYS-BGM VISHWAMANAVA EXP MYSORE JN (MYS) - BELGAUM (BGM) MEX 05:50

18235 BPL-BSP EXP CUM PASS BHOPAL JN (BPL) - BILASPUR JN (BSP) MEX 10:15 18236 BSP-BPL PASS CUM EXP BILASPUR JN (BSP) - BHOPAL JN (BPL) MEX 22:30 18247 BSP-REWA EXP

BILASPUR JN (BSP) - REWA (REWA) MEX 19:20 18248 REWA-BSP EXP REWA (REWA) - BILASPUR JN (BSP) MEX 22:15 18413 PRDP-PURI SPECIAL PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI) MEX 18:00 18414 PURI-PRDPEXP

PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP) MEX 06:15 20844 BGKT-BSP SF EXP BHAGAT KI KOTHI (BGKT) - BILASPUR JN (BSP) SUF 01:30 20845 BSP BKN SF EXPRESS BILASPUR JN (BSP) - BIKANER JN (BKN) SUF 18:25

20948 EKNR - ADI JANSHATABDHI EKTA NAGAR (EKNR) - AHMEDABAD JN (ADI) JSH 11:15 20949 ADI - EKNR JANSHATABDHI AHMEDABAD JN (ADI) - EKTA NAGAR (EKNR) JSH 15:20 22453 RAJYA RANI EX

LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC) SUF 14:25 22454 RAJYA RANI EX MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN) SUF 06:40 22959 JAMNAGAR INTERCITY VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM) SUF 15:50

22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC) SUF 04:45 31311 SDAH - KLYM LOCAL SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM) SUB 04:12 31312 KLYM-SDAH LOCAL KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:02

31411 SDAH -NH LOCAL SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:40 31414 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:50 31443 SDAH - NH LOCAL

SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH) SUB 21:20 31450 NH - SDAH LOCAL NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH) SUB 23:15 31617 SDAH-RHA LOCAL SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 08:00

31622 RHA - SDAH LOCAL RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH) SUB 10:12 31711 NH - RHA LOCAL NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA) SUB 05:00 31712 RHA-NH LOCAL

RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH) SUB 04:05 32211 SDAH-DKAE LOCAL SEALDAH (SDAH) - DANKUNI (DKAE) SUB 04:07 32212 DKAE-SDAH LOCAL DANKUNI (DKAE) - SEALDAH (SDAH) SUB 05:00 34111 KBGB - SDAH LOCAL

KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) - SEALDAH (SDAH) SUB 04:45 34112 SDAH-KBGB LOCAL SEALDAH (SDAH) - KOMAGATA MARU BUDGE (KBGB) SUB 03:45 34352 SPR - CG LOCAL SONARPUR JN (SPR) - CANNING (CG) SUB 04:50

34412 SDAH- SPR LOCAL SEALDAH (SDAH) - SONARPUR JN (SPR) SUB 04:15 34511 CG - SDAH LOCAL CANNING (CG) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:45 34711 LKPR - SDAH LOCAL LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - SEALDAH (SDAH) SUB 03:00

34714 SDAH-LKPR LOCAL SEALDAH (SDAH) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) SUB 04:30 36031 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 08:45 36032 CDAE-HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 09:57

36033 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 10:30 36034 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 11:55 36035 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 13:50

36036 CDAE-HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:02 36037 HWH-CDAE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE) SUB 17:55 36038 CDAE HWH LOCAL CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33

37049 HWH-SHE LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SEORAPHULI (SHE) SUB 09:40 37050 SHE-HWH LOCAL SEORAPHULI (SHE) - HOWRAH JN (HWH) SUB 10:32 37211 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 04:47

37213 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 05:14 37214 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50 37216 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 04:45

37246 BDC-HWH LOCAL BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:30 37247 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 13:15 37253 HWH-BDC LOCAL HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC) SUB 14:40

37305 ANDOLAN LOCAL HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU) SUB 19:15 37306 SIU-HWH LOCAL SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH) SUB 21:05 37307 HWH - HPL LOCAL HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL) SUB 06:52

37308 HPL-HWH LOCAL HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH) SUB 08:30 37309 HWH TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 04:55 37312 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 03:50

37316 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 05:35 37319 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 10:20 37327 HWH - TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 13:38

37330 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 12:00 37335 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 17:42 37338 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 15:15

37343 HWH-TAK LOCAL HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK) SUB 20:05 37348 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 19:33 37354 TAK-HWH LOCAL TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH) SUB 23:00

37411 SHE-TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 05:15 37412 TAK-SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 04:05 37415 SHE TAK LOCAL SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK) SUB 08:25

37416 TAK SHE LOCAL TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE) SUB 07:25 37611 HWH-PDA LOCAL HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA) SUB 11:42 37614 PDA-HWH LOCAL PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH) SUB 13:30

37657 HWH-MYM LOCAL HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM) SUB 13:43 37658 MYM-HWH LOCAL MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH) SUB 16:05 37731 BDC-MYM LOCAL BANDEL JN (BDC) - MEMARI (MYM) SUB 20:47

37732 MYM-BDC LOCAL MEMARI (MYM) - BANDEL JN (BDC) SUB 21:50 37782 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 06:45 37783 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 04:20

37785 BDC-BWN LOCAL BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN) SUB 05:45 37786 BWN-BDC LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC) SUB 03:35 52965 DADN KKD PASSENGER DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KALKUND (KKD) PAS 11:05

52966 KKD DADN PASSENGER KALKUND (KKD) - DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) PAS 15:34