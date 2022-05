अब आमने-सामने से टकराएंगे चाचा भतीजे, 6 को प्रेसवार्ता में रखेंगे अपनी ये रणनीतियां

शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की तकरार बढ़ती ही जा रही है। अब चाचा और भतीजे सामने लड़ेंगे।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव के बीच नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। बात इस कदर बिगड़ गई कि अब चाचा-भतीजे की लड़ाई पर शिवपाल खुलकर बोलने की तैयारी में हैं। शुक्रवार यानि 6 मई, 2022 को प्रेस कांफ्रेंस कर शिवपाल यादव मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। इस बीच अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की रणनीतियों को भी पेश करेंगे। शिवपाल पहले भी कई बार अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि प्रेस कांफ्रेंस में वे अखिलेश को लेकर क्या कुछ कहते है। शिवपाल ने अखिलेश द्वारा किए जा रहे व्यवहार न केवल लोगों को बताया बल्कि अपना दुःख भी साझा किया।

Now Akhilesh Yadav and Shivpal Yadav fight in Front