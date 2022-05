स्वदेशी 5-जी नेटवर्क तैयार, आईआईटी ने की पहली वीडियो कॉल, इस तरह आसान करेगा काम

New Technology Swadeshi 5G Network: देश ने भी 5-जी नेटवर्क तकनीक विकसित कर ली। देश के बड़े संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर सफल परीक्षण भी कर लिया।

Updated: May 07, 2022 12:10:44 am

हर कोई तकनीक में आगे बढ़ रहा है। विदेशों ने 5-जी पहले ही विकसित कर लिया था लेकिन अब भागत को भी सफलता मिली। आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी 5-जी नेटवर्क में लगभग काम पूरा कर लिया है। संस्थान के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिक प्रो. रोहित बुद्धिराजा व उनकी टीम ने 5-जी बेस स्टेशन की बेसबैंड यूनिट विकसित कर ली है। अन्य संस्थानों में तैयार उपकरणों को इंटीग्रेड कर ट्रायल भी कर लिया गया है। इस तकनीक से देश के पहले आत्मनिर्भर नेटवर्क से पहली वीडियो कॉल पिछले शनिवार को की गई, जो पूरी तरह सफल रही। अगले पांच से छह महीने में 4-जी से 5-जी में कितना अंतर आ रहा है, इसका आकलन किया जाएगा। 5-जी नेटवर्क से लोगों को अधिक आसानी होगी।

