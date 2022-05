Indian Railway: नहीं मान रही सरकार, क्या 31 मई को थमेंगे देशभर की ट्रेनों के चक्के, कौन संभालेगा कमान

Indian Railway IRCTC Update: देशभर में स्टेशन मास्टर्स अपनी मांगों के लेकर हड़ताल में जा रहे हैं। कहना है कि 31 मई को देश में कोई ट्रेन संचालित नहीं होगी।

Updated: May 27, 2022 11:17:00 am

भारतीय रेल के स्टेशन मास्टर रेलवे से नाराज हैं। अतिरिक्त भार और पदों पर भर्तियां न निकालने की वजह से स्टेशन मास्टर्स को दोगुना काम करना पड़ा रहा है। इंडियन रेलवे स्टेशन मास्टर एसोसिएशन ने अपनी मांगो को लेकर 31 मई को हड़ताल की घोषणा की है। स्टेशन मास्टर्स का कहना है कि यदि समय रहते सरकार नहीं मानी तो हड़ताल करेंगे। लेकिन इस बीच अधिकारियों ने कमान संभालते हुए संघ के हड़ताल करने के नियमों से रूबरू कराया है। अब आखिर में स्टेशन मास्टर्स के पास क्या विक्लप होगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर हड़ताल हुई तो देशभर में 31 मई के रोज आदमी के यातायात के लिए लाइफलाइन भारतीय रेलवे की ट्रेनों के चक्के थम जाएंगे। एक दिन लिए आवागमन ठप हो जाएगा।

Indian Railway 31 May Strike Not Allowed to Railway Masters ac to Rule