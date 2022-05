दो गरीब, एक ईमानदारी से तो दूसरा गलत धंधे से बना करोड़पति, हैरान कर देगी दो कुबेरपतियों की कहानी

Poor Millionaire Big News: उत्त प्रदेश के दो कुबेरपतियों की कहानी का खुलासा हुआ। यह कहानी आपको आश्चर्य में डाल देगी। स्वीपर और पंक्चर बनाने वाला कैसा बन गया करोड़ो का मालिक।

पैसा कमाने के दो तरीके हो सकते हैं। ईमानदारी से कमाई करना और अवैध तरीके से पैसा जुटाना। दो ऐसे करोड़पतियों के मामले उजागर हुए हैं जो देखने में बहुत गरीब दिखते हैं लेकिन इन दोनों की इन दिनों सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। प्रयागराज के एक स्वीपर ने गरीबी में जीवन बिताते हुए दस साल की कड़ी मेहनत से अपने बैंक में एक करोड़ रुपए जोड़ा है। उस शख्स की ईमानदारी की सभी मिसाल दे रहे हैं। उससे बचत के तरीके की सीख ली जा रही है। वहीं बरेली के एक व्यक्ति ने गरीब बनने का ढोंग किया। पंक्चर बनाने की आड़ उसने स्मैक और चरस बेचकर कम समय में करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली। हालांकि, अब उसकी अवैध संपत्ति सील कर दी गयी है। वह जेल में है। हर तरफ उसके कृत्यों को लेकर थू-थू हो रही है।

Two poor become millionaire in Prayagraj and Bareilly Shocking Story