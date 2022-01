सावधान! आपका Whatsapp ऐसे हो सकता है हैक, जानिए बचने का तरीका, ऐसे बचें

Whatsapp Hacking Prevention- फेसबुक के सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कॉमन चैटिंग प्लैटफॉर्म है। आजकल हर कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। लेकिन यह मैसेजिंग ऐप अगर सावधानी से इस्तेमाल न किया जाए, तो मुसीबत का कारण बन सकता है। व्हाट्सएप को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है।

लखनऊ. Whatsapp Hacking Prevention. फेसबुक के सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कॉमन चैटिंग प्लैटफॉर्म है। आजकल हर कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है। लेकिन यह मैसेजिंग ऐप अगर सावधानी से इस्तेमाल न किया जाए, तो मुसीबत का कारण बन सकता है। व्हाट्सएप को कोई भी आसानी से हैक कर सकता है। आजकल साइबर जालसाजी के केस कॉमन हो गए हैं। दरअसल, हैकर्स फेक नंबर से ओटीपी सेंड करते हैं, जिसे क्लिक करने पर आपका पर्सनल डाटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है। इसके बाद स्मार्टफोन में मौजूद सारी जानकारी निकाल लेते हैं। इसे व्हाट्सएप पिंक भी कहा जाता है।

Know to step for preventing whatsapp from hacking