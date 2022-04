Alcohol Earning: शराब की कमाई है चौंकाने वाली, बंद हुई तो होगा तगड़ा नुकसान

Alcohol Earning- शराब से कमाई करने में कर्नाटक राज्य सबसे ऊपर। इसके बाद आता है दिल्ली का नंबर। दिल्ली सरकार शराब से कमाई करने में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद है हरियाणा सरकार और चौथे नंबर पर शराब से राजस्व कमाने में उत्तर प्रदेश सरकार है।

Alcohol Earning: देश के हर एक कोने में शराब की बिक्री धड़ल्ले से होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस शराब से सरकार को कितना राजस्व मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार 100 रुपये में से केवल करीब 10 रुपये की कमाई करती है। शराब से कमाई करने में कर्नाटक राज्य सबसे ऊपर। इसके बाद आता है दिल्ली का नंबर। दिल्ली सरकार शराब से कमाई करने में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद है हरियाणा सरकार और चौथे नंबर पर शराब से राजस्व कमाने में उत्तर प्रदेश सरकार है। आइये जानते हैं कि देश के कौन से राज्य में शराब से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त होता है।

Liquor Earning UP Government out of 100 Know Condition of Other States