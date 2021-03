यूपी में कोरोना वायरस से पांच मरीजों की मौत

लखनऊ. जनता का कोरोना गाइडलाइन का पालन न करना यूपी को एक बड़े संकट में डालने जा रहा है। कोराना वायरस (COVID-19 in UP) के बढ़ते मरीजों की संख्या से यूपी सरकार और जिला प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित 1368 नए रोगी मिले हैं। जिनमें पांच मरीजों (Five patients died) की मौत हो गई है। वहीं राजधानी लखनऊ (COVID-19 in Lucknow) अब तक सबसे अधिक 499 नए रोगी कोरोना वायरस मरीज चिन्हित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश (corona virus in UP) में बीते 24 घंटे में 299 कोरोना वायरस संक्रमित स्वस्थ होकर घर वापसी की है। कोराना वायरस (corona virus) से यूपी में अब तक कुल 8790 लोगों की जान जा चुकी है। इस वक्त प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 8669 है।

राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटों में 499 नए रोगी मिले हैं। लखनऊ में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2598 हो गई है। इसके अलावा वाराणसी में 75, मथुरा में 61, प्रयागराज में 57, कानपुर में 53, रयबरेली व उन्नाव में 48-48, गौतमबुद्ध नगर 46 और गाजियाबाद में 34 मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से लखनऊ में दो, कानपुर, वाराणसी और आगरा में एक-एक मरीज की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 6.13 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं।