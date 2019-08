UP Vidhan Sabha UP Chunav : यह तीन बड़े मुस्लिम और दो ब्राह्मण चेहरे बसपा का करेंगे बेड़ा पार, देखें- BSP कैंडिडेट्स की पूरी लिस्ट

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग की राह चल पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव (UP Vidhan Sabha UP Chunav) के लिए मायावती (Mayawati) ने जहां तीन मुस्लिम को बसपा का उम्मीदवार बनाकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सामने कड़ी चुनौती पेश की है, वहीं दो ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाकर भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) की धड़कनें भी तेज कर दी हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के वक्त से ही मायावती बसपा की सच्ची हितैषी पार्टी बताने के प्रयास में जुटी हैं। अब उन्होंने उपचुनाव के लिए घोषित 10 उम्मीदवारों में तीन मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाकर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है।

लखनऊ में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी में मायावती को बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव के लिए बसपा कैंडिडेट्स के नामों की भी घोषणा कर दी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के बाद यूपी विधानसभा की 11 सीटें खाली हुई हैं। इसके अलावा हत्या के 22 साल पुराने मामले में हमीरपुर के विधायक अशोक सिंह चंदेल उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो चुकी है। बसपा कैंडिडेट्स की लिस्ट में तीन मुस्लिम, दो ब्राह्मण और एक पटेल को टिकट दिया गया है। मुस्लिम चेहरों में नौशाद अली को हमीरपुर से, जुबेर अहमद को रामपुर सदर से और कय्यूम अंसारी को घोसी से बसपा प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं लखनऊ कैंट से अरुण द्विवेदी और कानपुर की गोविंदनगर सीट से देवी प्रसाद तिवारी बसपा के ब्राह्मण चेहरे हैं।

बसपा उम्मीदवारों की सूची

1- मानिकपुर (चित्रकूट)- राजनारायण निराला

2- हमीरपुर- नौशाद अली

3- जैदपुर (बाराबंकी)- अखिलेश अंबेडकर

4- बलहा (बहराइच)- रमेश गौतम

5- टूंडला (अलीगढ़)- सुनील कुमार चित्तौड़

6- लखनऊ कैंट- अरुण द्विवेदी

7- प्रतापगढ़ सदर- रणजीत सिंह पटेल

8- गोविंदनगर (कानपुर)- देवी प्रसाद तिवारी

9- रामपुर सदर-जुबेर अहमद

10- इगलास (हाथरस)- अभय कुमार

11- घोसी- कय्यूम अंसारी

12- जलालपुर (अंबेडकरनगर)- बाद में घोषित होगा प्रत्याशी

13- गंगोह (सहारनपुर)- बाद में घोषित होगा प्रत्याशी

