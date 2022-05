48 KM दूर से निशाना लगाने वाली स्वदेशी Gun तैयार, कौन-कौन खरीद सकता है?

Mounted Gun Launched: देश की सेना अब पहले से अधिक मजबूत हो गई है। अब सेना को विदेश अस्त्र-शस्त्र के सहारे ने नहीं रहना होगा। अब स्वदेशी माउंटेड गन तैयार हो गई है।

एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (फील्ड गन फैक्ट्री) द्वारा धनुष और सारंग के बाद एक नई गन तैयार की गई है। इस गन की ऐसी खूबियां हैं, जो शायद ही अभी तक किसी अन्य में हो। कानपुर इकाई ने एक और उपलब्धि हासिल की है। फैक्ट्री के इंजीनियरों ने स्वदेशी धनुष और सारंग गन (तोप) से उन्नत माउंटेड गन (तोप) तैयार की है। 10 मई, 2022 को इटारसी में स्थित केंद्रीय प्रमाण प्रतिष्ठान में माउंटेड गन से गोले दागकर परीक्षण किया। माउंटेड गन मानकों पर खरा उतरने के साथ ही सैन्य अफसरों के लिए एक मजबूत हथियार मिल गया है। सेना ने भी उसको हरी झंडी दे दी। अब भारतीय सेना स्वदेशी शस्त्रों का उपयोग करेगी।

Mounted Gun launched in list of Powerful Missile in India