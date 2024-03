कांग्रेस की बैठक के बीच बड़ी खबर, राहुल और प्रियंका यूपी से नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव!

Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस की ओर से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूपी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे।

Rahul and Priyanka will not contest elections from UP