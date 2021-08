22 को पूरे दिन बहनें बांध सकती हैं राखी, भद्रा रहित, इस साल शोभन और राजयोग के मुहूर्त

Rakshabandhan Shubh Muhurta of Shobhan and Raja Yoga this year- भाई-बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन (Rakshabandhan) पर इस बार दो शुभ संयोग बन रहा है। इस बार राखी का त्योहार राजयोग में आएगा। भद्रा नहीं रहने से पूरे दिन राखी बांधी जा सकेगी। रक्षाबंधन पर पड़ने वाले दो शुभ संयोग में से पहला संयोग घनिष्ठ नक्षत्र है।