Unnao Rape Case : उन्नाव मामले पर राज्यसभा में हंगामा, रामगोपाल यादव ने नियम 267 का दिया नोटिस, कर दी बड़ी मांग

लखनऊ. उन्नाव गैंगरेप (Unnao Gangrape Case) पीड़िता की कार एक्सीडेंट का मामला राज्यसभा में भी गूंजा। हादसे को लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जमकर हंगामा काटा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) ने मामले में सभापति एम वेंकैया नायडू को नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन सपा सांसद को इस विषय में बात कहने का पूरा मौका दिया गया।

रामगोपाल यादव ने कहा कि रविवार को उन्नाव गैंगरेप पीड़िता (Unnao Gangrape Victim) को जिस तरह से मारने का प्रयास किया गया, उससे लोगों में गहरा असंतोष है। उन्होंने कहा कि पीड़िता की कार में ट्रक से टक्कर मारी गई, जिसमें वह और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गये। पीड़िता के साथ कार में सवार उसके दो परिजनों की इस हादसे में मौत हो गई। सपा सांसद (Ram Gopal Yadav) ने कहा कि हादसे के वक्त पीड़िता के साथ सिक्योरिटी नहीं थी। कार में टक्कर मारने वाले ट्रक की नेम प्लेट पर ग्रीस लगी थी, ताकि नंबर कोई पढ़ न सके। पूरे मामले पर सवाल उठाते रामगोपाल यादव ने कहा कि इससे पहले पीड़िता के पिता की भी पिटाई से मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री आवास के सामने पीड़िता के आत्मदाह की कोशिश के बाद ही पुलिस सक्रिय हुई। सभापति वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। प्रकरण में गृहमंत्री संज्ञान लेंगे।

So a woman is allegedly raped by a BJP MLA. Her father is beaten up and dies in custody. A key witness dies mysteriously last year. Now her aunt who was also a witness is killed and her lawyer is critically injured in an accident caused by a truck with blackened number plates. — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 29, 2019

She herself lies grievously wounded in hospital from the same accident. The accused continues as a BJP legislator, and the BJP State Government has the audacity to run a “भयमुक्त उत्तर प्रदेश” campaign??? — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 29, 2019

प्रियंका गांधी ने पूछे सवाल

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने ट्वीट करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ सड़क दुर्घटना का हादसा चौंकाने वाला है। इस केस में चल रही सीबीआई जांच कहां तक पहुंची? आरोपी विधायक अभी तक भाजपा में क्यों हैं? पीड़िता और गवाहों की सुरक्षा में ढिलाई क्यों? इन सवालों के जवाब बिना क्या भाजपा सरकार से न्याय की कोई उम्मीद की जा सकती है?

सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद कौन से 17 नए मेडिकल कॉलेज कहाँ बने हैं ? उत्तर प्रदेश सरकार ये भी बताए कि बिजली की दरों में जिस तरह से वृद्धि हुई है क्या उत्पादन और आपूर्ति में भी वृद्धि हुई है? — akhilesh yadav (@yadavakhilesh) July 28, 2019

अखिलेश ने की सीबीआई जांच की मांग

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने Unnao rape case Victim के साथ हुई सड़क दुर्घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़िता को सुरक्षा प्रदान की गई है, लेकिन दुर्घटना के दौरान उनके साथ एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था। यह एक दुर्घटना थी या फिर पीड़िता के परिवार को खत्म करने की साजिश, इसकी सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए।

उन्नाव रेप पीड़िता के कार की रायबरेली में कल ट्रक से टक्क्र प्रथम दृष्टया उसे जान से मारने का षडयंत्र लगता है जिसमें उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई तथा वह स्वंय व उसके वकील गंभीर रूप से घायल हैं। मा. सुप्रीम कोर्ट को इसका संझान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। — Mayawati (@Mayawati) July 29, 2019

हादसे को मायावती ने बताया षड़यंत्र

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती (Mayawati) उन्नाव रेप पीड़िता के कार की रायबरेली में कल ट्रक से टक्कर प्रथम दृष्टया उसे जान से मारने का षडयंत्र लगता है, जिसमें उसकी चाची व मौसी की मौत हो गई तथा वह स्वयं व उसके वकील गंभीर रूप से घायल हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका संझान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।