आजम खान के विवादित बयान पर लोकसभा में हंगामा, पीछे बैठे मुस्कराते रहे अखिलेश यादव, फिर दिया बड़ा बयान

लखनऊ. विवादों से आजम खान का चोली-दामन का साथ है। गुरुवार को लोकसभा में उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, जिससे सदन के अंंदर ही नहीं बाहर भी हंगामा मच गया। लोकसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के दौरान रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने शायराना अंदाज में अपनी बात शुरू की। ‘तू इधर-उधर की न बात कर…’ डिप्टी स्पीकर रमा देवी ने उन्हें टोका तो उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि भाजपाइयों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजम खान के ठीक पीछे बैठे मुस्करा रहे थे। एक भार आजम ने उनकी तरफ देखा भी। आजम खान का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

लोकसभा में शिवहर (बिहार) से सांसद रमा देवी बतौर पीठासीन अधिकारी स्पीकर की कुर्सी पर बैठी थीं। उनकी ओर देखते हुए आजम ने कहा कि आप मुझे इतनी अच्छी लगती हैं कि मेरा मन करता है आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं। बयान पर स्पीकर ओम बिरला और डिप्टी स्पीकर रमा देवी ने आपत्ति जताई। कहा कि यह असंसदीय भाषा है। मर्यादा में रहकर ही आपको बात करनी चाहिए। भाजपाइयों ने कहा कि बयान के लिए आजम खान को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर के विरोध पर आजम खान ने रमा देवी को अपनी प्यारी बहन बताया। लेकिन, माफी मांगने की बात पर वह यह कहकर सदन से बाहर चले गए कि मुझे बेइज्जती सहकर यहां बात नहीं रखनी।

SP MP Akhilesh Yadav: I don't think azam khan ji meant any disrespect to the chair(Rama Devi). These( BJP MPs) people are so rude, who are they to raise fingers? pic.twitter.com/elKsz5BkEw