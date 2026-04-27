Lucknow Mystery Death: बीटेक छात्रा की संदिग्ध मौत, कमरे में फंदे से लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान अयोध्या जिले के रौनही थाना क्षेत्र के कटरौली गांव निवासी 25 वर्षीय वैष्णवी यादव के रूप में हुई है। वैष्णवी पिछले चार वर्षों से लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र स्थित सीमा सिटी में किराए के मकान में रह रही थी। वह बीटेक फाइनल ईयर की छात्रा थी और पढ़ाई के साथ-साथ एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर पार्ट-टाइम वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक, वैष्णवी पढ़ाई में होनहार और शांत स्वभाव की लड़की थी।