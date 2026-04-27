Ghazipur Case: सपा डेलिगेशन पर पथराव से गरमाई राजनीति, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

गाजीपुर घटना पर अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला, बोले-कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Akhilesh Yadav Slams UP Govt: गाजीपुर में समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रतिनिधिमंडल पर हुए पथराव की घटना ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और यह घटना सरकार के इशारे पर कराई गई।
लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि गाजीपुर में सपा के प्रतिनिधिमंडल के साथ जो हुआ, वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा, “हमारे लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।” उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला सुनियोजित था और इसमें शामिल लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है।
अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद कुछ नहीं कर पा रही है और दूसरों के पीछे छिपकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार निष्पक्ष होती, तो दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होती। लेकिन इसके उलट, सपा कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है।
सपा प्रमुख ने सवाल उठाया कि आखिर असली पत्थरबाजों को क्यों बचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि हमलावरों के पास न केवल पत्थर थे, बल्कि असलहे भी मौजूद थे, जो इस घटना की गंभीरता को और बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमे तो दर्ज किए गए हैं, लेकिन कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
अखिलेश यादव ने घोषणा की कि सपा का प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर गाजीपुर जाएगा। इस बार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राम आसरे विश्वकर्मा और सीमा राजभर करेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
सपा प्रमुख ने यह भी ऐलान किया कि पार्टी की ओर से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सहायता केवल एक सहयोग है, लेकिन असली जरूरत न्याय दिलाने की है।
अखिलेश यादव ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने हरदोई और प्रतापगढ़ में हाल ही में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों में गंभीरता नहीं दिखा रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे प्रदेश में रुकते ही नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जमीन पर काम करने के बजाय केवल प्रचार में व्यस्त है।
सपा प्रमुख ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है, तो किसानों का गन्ना भुगतान 24 घंटे के भीतर किया जाएगा। उन्होंने बुनकर समाज के लिए भी बड़े फैसले लेने का वादा किया और कहा कि उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाएगा।
गाजीपुर की इस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
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