Ghazipur Case: सपा डेलिगेशन पर पथराव से गरमाई राजनीति, अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद कुछ नहीं कर पा रही है और दूसरों के पीछे छिपकर काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार निष्पक्ष होती, तो दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई होती। लेकिन इसके उलट, सपा कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है।