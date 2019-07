क्या प्रियंका इफेक्ट के चलते सोनभद्र जाने को मजूबर हुए सीएम योगी?

लखनऊ. सोनभद्र में हुए खूनी संघर्ष ( Sonbhadra Hatyakand) को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। प्रकरण में कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में उभरकर सामने आई है। प्रियंका इफेक्ट (Priyanka Gandhi) का ही असर है कि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) पीड़ितों से मिलने घटनास्थल पर पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने मृतकों और घायलों को दी जाने वाली मुआवजे की रकम भी बढ़ा दी। अब राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच लाख के बजाय 18.50-18.50 लाख और घायलों को 50 हजार के स्थान पर ढाई-ढाई लाख रुपए देने का ऐलान किया है। यह प्रियंका इफेक्ट का ही असर था कि रविवार को चुनाव किले के गेस्ट हाउस में प्रशासन एक ओर पीड़ित परिवार की महिलाओं को प्रियंका गांधी से मिलवा रहा था, दूसरी तरफ सरकारी अफसर उम्भा गांव में पीड़ितों को पांच-पांच लाख के मुआवजे की चेक बांट रहे थे।

पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश में कई बड़े हत्याकांड हुए। ज्यादातर मामलों में मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को लखनऊ स्थित अपने आवास पर ही बुलाकर मुलाकात की, लेकिन सोनभद्र मामले में ऐसा नहीं हुआ। इस बार मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को बुलाने के बजाय खुद सोनभद्र जाकर पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात की और उनके बच्चों को गोद में लेकर दुलराया भी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रियंका गांधी की सक्रियता का ही परिणाम है कि खुद मुख्यमंत्री को न केवल सोनभद्र के उम्भा गांव में जाना पड़ा, बल्कि मुआवजे की राशि को भी करीब चार गुना तक बढ़ाना पड़ा। गौरतलब है कि मामले में कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया था।

up cm on Sonbhadra firing case: Govt has ordered to suspend police personnel responsible. Today I have ordered to provide compensation of Rs. 18.5 lakh to the bereaved families of the deceased&Rs. 2.5 lakh to the injured, from CM Relief Fund under SC/ST provisions. pic.twitter.com/wn1lIUFO7z