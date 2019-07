24 घंटे में प्रियंका ने कांग्रेस में फूंक दी जान, कांग्रेसी हुए सक्रिय

लखनऊ. प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) की एक जिद ने निष्क्रिय पड़ी कांग्रेस में जान फूंक दी है। सोनभद्र गोलीकांड ( Sonbhadra Goli Kand) पर सियासत शुरू करके प्रियंका गांधी ने दिखा दिया कि आज भी गांधीगिरी के रास्ते बहुत कुछ किया जा सकता है। प्रियंका गांधी की जिद पर न केवल प्रशासन को झुकना पड़ा, बल्कि एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाले कांग्रेसियों को भी चिलचिलाती धूप में घर से निकलने को मजबूर कर दिया है। मामले में प्रियंका के सक्रिय होते ही लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देश भर में कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों ने विरोध जताया तो रात भर कांग्रेस राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे रहे।

लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सरकार पर लगातार हमलावर हैं। सोनभद्र की घटना ने उन्हें सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया। प्रियंका को सोनभद्र जाने से रोके जाने के बाद लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रियंका पीड़ितों से मिलने की जिद पर अड़ गईं, उनकी जिद को देखते हुए प्रशासन ने 24 घंटे बाद सोनभद्र नरसंहार के चार पीड़ित परिवार की महिलाओं को गेस्ट हाउस में बुलाया, जिन्होंने प्रियंका गांधी ने भेंट की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने धरना खत्म कर दिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में जमीन विवाद के चलते 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। हिरासत में लिये जाने के बाद प्रियंका चुनार किला गेस्ट हाउस के बाहर ही धरने पर बैठ गई थीं।

यह भी पढ़ें : सोनभद्र हत्याकांड से यूपी में मचा हड़कम्प, अखिलेश और प्रियंका गांधी का आया बहुत बड़ा बयान

Priyanka Gandhi Vadra,Congress:My objective has been served as I have met them (victim of Sonbhadra firing).I am still under detention, let's see what the administration says. Congress party will give a compensation of Rs 10 lakh to the kin of the person who died in the incident. pic.twitter.com/4SUaPEVmsz