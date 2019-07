सोनभद्र हत्याकांड से यूपी में मचा हड़कम्प, अखिलेश और प्रियंका गांधी का आया बहुत बड़ा बयान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुए खूनी संघर्ष ( murder in sonbhadra) में नौ लोगों की मौत हो गये, जबकि करीब दर्जन भर लोग घायल हो गये हैं। मामला जिले के घोरावल थाना क्षेत्र के मूर्तिया गांव का है। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आला अफसरों को जांच के आदेश दिये हैं। सीएम ने डीजीपी को निर्देश देते हुए कहा कि वह खुद मामले की निगरानी करें। सोनभद्र हत्याकांड को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून-व्यवस्था पर निशाना साधा है।

क्या ऐसे अपराध मुक्त होगा प्रदेश : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा-राज में अपराधियों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि दिन-दहाड़े हत्याओं का दौर जारी है। सोनभद्र में तीन महिलाओं सहित नौ गोंड आदिवासियों की सरेआम हत्या ने दिल दहला दिया है। प्रशासन-प्रदेश मुखिया-मंत्री सब सो रहे हैं। क्या ऐसे बनेगा अपराध मुक्त प्रदेश?

अपराधियों के आगे नतमस्तक सरकार : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के आगे नतमस्तक भाजपा सरकार में एक और नरसंहार! सोनभद्र में भू-माफियाओं द्वारा ज़मीन विवाद के अंदर 9 लोगों की हत्या दहशत एवं दमन का प्रतीक!

UP DGP OP Singh on firing over land dispute in Sonbhadra: 9 people killed. Pradhan purchased this land 2 years ago & went there with allies to take possession of the land when villagers protested. Firing took place. 3-4 people are undergoing treatment. Case registered. 5 arrested pic.twitter.com/sUjlCHEDo9