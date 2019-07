प्रियंका गांधी ने यूं ही नहीं शेयर की 22 साल पुरानी अपनी तस्वीर, जमकर हो रही वायरल

लखनऊ. कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने 22 साल पुरानी अपनी तस्वीर शेयर की है। ट्वविटर (Twitter) पर तस्वीर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा है कि 22 साल पहले मेरी शादी के दिन सुबह की पूजा के दौरान की फोटो। दअसरल प्रियंका गांधी ने यूं ही नहीं अपनी दो दशक पुरानी तस्वीर शेयर की है। इसके पीछे उनकी मंशा एक खास ट्रेंड में शामिल होना है, जो इन दिनों ट्विवटर पर तेजी से वायरल रहा है।

सोशल मीडिया पर इन दिनों #SareeTwitter ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड और फॉलो करते हुए आम से खास तक सोशल मीडिया पर साड़ी में अपनी-अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर रही हैं। #SareeTwitter चैलेंज में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हो गई हैं। बुधवार सुबह प्रियंका गांधी ने हैशटैग साड़ी ट्विटर से गोल्डेन-रेड कलर की साड़ी पहने एक तस्वीर की है, जिसमें वह आंखें नीचे किये बैठी हैं। प्रियंका ने बताया कि यह तस्वीर उनके शादी के वक्त की है।

वाड्रा से कही डिनर की बात

प्रियंका गांधी का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रियंका वेडिंग तस्वीर दो हजार से अधिक बार शेयर हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने जब अपनी यह तस्वीर शेयर की तो लोग शादी की सालगिरह की बधाई देने लगे तो प्रियंका ने जवाब दिया- बधाई के लिए शुक्रिया पर मेरी शादी फरवरी में हुई थी, यह तस्वीर #SareeTwitter के तहत शेयर की थी।प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को टैग करते हुए कहा कि आप चाहें तो हमें डिनर पर ले जा सकते हैं।

सोशल मीडिया पर चल रहा ट्रेंड

ट्विटर पर दो दिन से चल रहे ट्रेंड में राजनेताओं के साथ फिल्म अभिनेत्रियां भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। अब तक कई नेता, अधिकारी, पुलिस ऑफिसर्स साड़ी में अपनी तस्वीर शेयर कर चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने भी एक साड़ी में अपनी सुंदर तस्वीर पोस्ट की और कहा कि साड़ी की सुंदरता का कोई मेल नहीं है। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी अपनी तस्वीरें शेयर की हैं।

