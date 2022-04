काठमांडू समेत हिमालय की पहाड़ियों के दर्शन, रेल टूरिज्म कम बजट में घूमाएगा देश

Summer Vacation: गर्मियों की छुट्टियों के लिए विशेष हवाई टूर पैकेज आईआरसीटीसी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। बेहद कम बजट में देश घूमने का मौका है।

गर्मियों की छुट्टियां हो गई है। कहीं होने वाली है। ऐसे में रेल टूरिज्म एंड कैटरिंग कारपोरेशन ने कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार हवाई टूर पैकेज शुरू करने का फैसला किया है। छह दिन और पांच रात के हवाई टूर पैकेज में दो यात्रियों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति को करीब 39 हजार रुपये देने होंगे। सीटों की उपलब्धता तक बुकिंग चालू रहेगी। इस टूर पैकेज में लखनऊ से फ्लाइट पकड़नी होगी। इसमें देश की तमाम बड़ी जगहों पर घूमने को मिलेगा।

Summer Vacation Tourism Package by IRCTC Know About Flight and Price