यूपी में कोरोना से मौत, प्रधानमंत्री की बैठक में प्रदेश के लिए तय हुईं ये योजनाएं

Corona Update in UP: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना से मौत भी हुई।

उत्तर प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना रिपोर्ट का आंकड़े बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बुधवार देर शाम जारी रिपोर्ट में प्रदेश में 261 केस मिले है, जबकि इस अवधि में एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं, दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर में मिल रहे केसों ने लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गाजियाबाद के साथ साथ लखनऊ में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते दिनों लखनऊ के स्कूलों मे भी छात्र पॉजिटिव मिले हैं।

Covid cases increased in Uttar Pradesh New Guidelines and Rules