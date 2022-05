यूपी के 28 जिलों में नहीं हैं एक भी आदर्श टीचर, शिक्षक खुद को नहीं मानते काबिल

Teachers In UP: उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम शिक्षक हैं जो काबिल ही नहीं हैं। ऐसा हम नही बल्कि वह खुद कह रहे हैं। खबर पढ़ेंगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा।

परिषदीय विद्यालयों के हजारों शिक्षक अपने को आदर्श मानने को तैयार नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों में से केवल उंगलियों पर गिने ही आदर्श शिक्षक के लिए दावा किया है। यह हाल केवल कानपुर का ही नहीं प्रदेश के कई जनपदों का भी है। 28 जनपदों में तो एक भी आवेदन नहीं किया गया है। नियमानुसार हर जनपद से तीन-तीन आवेदन होना जरूरी है। फिलहाल आवेदन करने के लिए शिक्षकों के पास 31 मई तक का समय है।

राज्य अध्यापक पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत शिक्षकों से आवेदन मांगे गए थे। आवेदन शिक्षकों को ही करने थे, लेकिन किसी ने रुचि नहीं ली।

Teachers not Applied For State Teachers Prize 2021 in UP