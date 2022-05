‘पंचायत’ वेबसीरीज का ‘फुलेरा’ यूपी में नहीं बल्कि यहां का है ये गांव, क्यों बन गया बड़ा मुद्दा

Panchayat Webseries: पंचायत वेबसीरीज का इन दिनों लोगों में जबरदस्त क्रेज है। पंचायत में दिखाई जाने वाले गांव फुलेरा भी लोगों के लिए चर्चा का बड़ी विषय बन गया आखिर क्यो?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज 'पंचायत' वेबसीरीज अपनी कहानी और सादगी से लोगों का दिल जीत रही है। इसका पहला सीजन भी लोगों ने खूब पसंद किया था, दूसरी सीजन की भी खूब प्रशंसा हो रही। चारों तरफ लोग फुलेरा गांव की चर्चा में लगे हैं। बता दें ये सीरीज एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की कहानी है, जो पूर्वी यूपी के फुलेरा गांव में पंचायत सचिव बनता है। ये सीरीज देश के गांवों की खुशबू लिए अपने मजेदार कंटेंट से आपका मनोरंजन करती है। सीरीज में बॉलीवुड कलाकार नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार, रघुवीर यादव समेत कई नामी कलाकारों ने काम किया है।

Panchayat Webseries Phulera Village Shooting Not in UP done in Sihore