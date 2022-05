सियासत में उलझा पति-पत्नी का रिश्ता, गठबंधन धर्म के लिए अखिलेश ने अपनी ही धर्मपत्नी का काट दिया टिकट

Political News: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन धर्म के लिए पत्नी धर्म छोड़ दिया। राज्यसभा में पत्नी का टिकट काट कर जयंत चौधरी को दे दिया गया।

Updated: May 27, 2022 11:53:43 am

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया। सपा और रालोद के गठबंधन धर्म को निभाने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव का राज्यसभा का टिकट काट दिया। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को राज्यसभा चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि, इस निर्णय के पीछे अखिलेश यादव की कुछ मजबूरियां बतायी जा रही हैं लेकिन, उन्होंने इस फैसले से गठबंधन को टूटने से बचा लिया। माना जा रहा है पार्टी को खुश करने के बाद अब परिवार को खुश करने के लिए अखिलेश यादव पत्नी डिंपल को आजमगढ़ से लोकसभा के उपचुनाव में उतारने का फैसला ले सकते हैं।

Akhilesh Yadav Announced ticket for Jayant Chaudhary instead of Dimpal