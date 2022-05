SBI ने लांच किया डिजिटल क्रेडिट कार्ड, यूपी वाले अब घर बैठे ऐसे ले सकते हैं 35 लाख तक लोन

SBI Digital Credit Card Launch: अब एसबीआई लोन लेना न केवल आसान हुआ है बल्कि कीमत भी बढ़ी है। अब आसानी से घर बैठे 35 लाख तक लोन ले सकते हैं।

Updated: May 23, 2022 06:45:17 pm

अब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। यदि कोई लोन लेना चाहता है तो उसे बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। देश की भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा की शुरूआत की है। बैंक ने सोमवार को अपने योनो प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की घोषणा की। इसके लाभ की बात करें तो इसके तहत योग्‍य ग्राहक 35 लाख तक का पर्सनल लोन का लाभ सिर्फ 8 आसान स्‍टेप में उठा सकेंगे। बैंक या फिर किसी फ्रॉड में नहीं पड़ना पड़ेगा।

SBI Bank launched Digital Credit Card How to Apply for Personal Loan