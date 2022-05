सड़क दुर्घटना में अब नहीं जाएगी जान, हर हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर शुरू ये बड़ी सुविधा

First Aid For Road Accident : अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रदेश के तमाम पड़ोसी राज्यों की हाइवे पर अब दुर्घटना होने पर जान बचाई जाएगी। इसके स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी योजना तय की है।

Updated: May 23, 2022 11:31:26 am

शहर से लगे सभी हाईवे पर अब स्वास्थ्य विभाग भी अपनी एम्बुलेंस लगाएगा। हर रूट पर 108 एम्बुलेंस के साथ एक-एक एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी लगाई जाएगी। अभी सिर्फ एनएचएआई ने 1033 पर आ रही इमरजेंसी कॉल के लिए टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस लगाई हैं। हाल ही में किए गए सर्वे में सामने आया है कि हाईवे पर हादसों के समय कम से कम दो-तीन एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। उसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त एम्बुलेंस की तैनाती शुरू की। अभी से ही दिल्ली रूट हाईवे पर दो एम्बुलेंस को तैनात किया है जबकि उरई पर एएलएस को लगाया जाएगा।

Ambulance Service in NHAI for Road Accident with life Support System