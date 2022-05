ताजमहल की नकल कर औरंगजेब ने बनवाया था ‘बीबी का मकबरा’, सामने आया सबसे बड़ा राज

Taj Mahal and Bibi ka Maqbara: अभी तक देशभर में ताजमहल पर ही सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब ताजमहल की तरह दिखने वाले बीबी के मकबरे का बड़ा राज सामने आया है।

Updated: May 22, 2022 04:44:27 pm

इन दिनों पूरे देश में ताजमहल से लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे तक के ममाले पर सभी की नजर है। इन पर जारी सियासत के बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे तक को लेकर विवाद हुआ है। मुगल सम्राट से जुड़े इतिहास का एक हिस्सा महाराष्ट्र में भी इन सुर्खियों में आ रहा है। दरअसल, महाराष्ट्र में एएसआई की टीम पिछले 6 महीने से औरंगाबाद में औरंगजेब द्वारा बनवाए ‘बीबी का मकबरा’ के सामने स्थित 400 साल पुराने हमाम की खुदाई कर रही है। आइए ताजमहल की तरह दिखने वाले बीबी के मकबरे की कहानी जानते हैं।

After Taj Mahal Case Bibi ka Maqbara in Controversy in India