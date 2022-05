यूपी में अब ब्लूटूथ स्पीकर से पढ़ेंगे छात्र, स्कूलों में हुआ इतना बड़ा बदलाव

School New Rules: स्कूलों में अब बच्चों को पढ़ाने का तरीका बदल गया है। बच्चों के अब आधुनिक तरीके से पढ़ाने के फैसले के साथ ही कई बड़े फैसले हुए।

अब सरकारी परिषदीय स्कूलों में नौनिहाल एडवांस सिस्टम से पढ़ाई करेंगे और ब्लूटूथ से ऑडियो सुनकर उन्हें पढ़ने की सहूलियत दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश के 30 हजार से अधिक स्कूलों में स्पीकर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत उरई जिले ने कर भी दी है। प्राथमिक व कंपोजिट 1188 स्कूलों को दी गई 23 लाख की धनराशि से दो दो ब्लूटूथ स्पीकरों की खरीद भी की जा चुकी है। जिसका लाभ नौनिहालों को जुलाई से स्कूल खुलने पर मिलेगा।

