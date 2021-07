यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, 56 लाख बच्चों का रिजल्ट इस तरह होगा जारी

UP Board class 10th and 12the result update- कोविड-19 (Covid-19) की दूसरी लहर को देखते हुए परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। राज्य सरकार की ओर से तय किया गया था इस बार मेरिट लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। इसलिए यूपी बोर्ड (UP Board) ने इस साल छात्रों का आकलन करने के लिए एक मूल्यांकन फार्मूला तैयार किया था।