UP Budget 2022: वाराणसी-गोरखपुर में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, जानिए आपके शहर के लिए क्या बड़ा तोहफा

UP Budget For Districts: उत्तर प्रदेश के बजट में लगभग हर शहर के लिए कुछ न कुछ परियाजनाएं दी गई है। काशी, आयोध्या से लेकर गोरखपुर को बड़ा तोहफा मिला है।

Updated: May 26, 2022 03:10:06 pm

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार के पहले बजट में पूर्वांचल के विकास का खास ध्यान रखा गया है। वित्तमंत्री सुरेंद्र कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को 2022-23 को जो बजट पेश किया। उसमें बनारस और गोरखपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वाराणसी में इंटरनेशल स्तर का स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गयी है। आजमगढ़ में एटीएस का सेंटर खोला जाएगा।

UP Budget 2022 for Gorakhpur Varanasi 100 cores for Metro