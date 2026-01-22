कब होगा यूपी मंत्रिमंडल विस्तार? राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद सुगबुगाहट तेज, योगी जल्द जाएंगे दिल्ली

UP Yogi Cabinet Expansion: भाजपा को नितिन नबीन के रुप में रूप में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल चुका है। निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद नितिन नबीन ने कार्यभार भी संभाल लिया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद सभी के नजरें यूपी पर टिकी हुईं हैं। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी समय से चर्चा में है और इसको 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ही महत्वपुर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। योगी सरकार में फिलहाल छह मंत्री पद खाली हैं। कुछ मौजूदा मंत्रियों को हटाया जा सकता है, जबकि कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा।