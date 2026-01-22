डीएम साहिबा… ये 170 पेजों का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कितना लागू है? इंजीनियर युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन?

गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी (डीएम) मेघा रूपम इस मामले में सबसे ज्यादा विवादों में हैं। वे जिला आपदा प्रबंधन समिति की अध्यक्ष भी हैं। घटना के 3-4 दिन बाद ही वे घटनास्थल पर पहुंचीं, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर समय पर पहुंचतीं, तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। डीएम पर आरोप है कि वे चुप्पी साधे हुए हैं और सवालों से बच रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। डीएम पर नेपोटिज्म के आरोप भी लग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की संज्ञान लेते हुए SIT जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें डीएम और अन्य अधिकारियों की भूमिका भी जांच होगी।