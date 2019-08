अनुच्छेद 370 हटने पर बोले योगी, ट्वीट कर कहा - ऐतिहासिक भूल सुधारी, भारत में कश्मीर का पूर्ण एकीकरण

लखनऊ. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया है। जम्मू-कश्मीर अब अलग केंद्र शासित राज्य (Union territory) बन गया है और लद्दाख (Ladakh) भी अलग प्रदेश बन गया है। राज्यसभा में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल (Jammu and Kashmir reorganization bill) पेश किया, जो एक लंबी बहस के बाद पारित हो गया। अब मंगलवार को इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद नए प्रस्ताव को लागू कर दिया जाएगा। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने कहा है कि अनुच्छेद 370 व 35 ए (Article 370 and 35A) को समाप्त करके ऐतिहासिक भूल सुधारी गई है। अब कश्मीरी बेटियों, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों को उनका सांविधानिक अधिकार मिलेगा।

कश्मीर को भारतीयता के एक सूत्र में पिरो कर 7 दशकों की माँ भारती की आकांक्षा को पूरी करने के लिये PM श्री @narendramodi जी और श्री @AmitShah जी का कोटिशः अभिनंदन और देशवासियों को बधाई



भारत माँ इस निर्णय से अभिभूत होंगी और आज उन्हें अपने सपूतों पर निश्चित ही गर्व महसूस हो रहा होगा — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2019

इस ऐतिहासिक और अत्यंत साहसिक निर्णय से एक ऐतिहासिक भूल सुधारी गई है।

अब जम्मू-कश्मीर को दिया विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म हो गया और कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह ही भारत का अभिन्न अंग बन गया है,

कश्मीर का भारत में एकीकरण पूर्ण हो गया है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2019

भारत में कश्मीर के पूर्ण एकीकरण से आतंकवाद का खात्मा होगा,शांति स्थापित होगी और कश्मीर में सामाजिक तथा आर्थिक विकास की रफ़्तार तेज़ होगी।



कश्मीरियों को पूरे देश में शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत का हर नागरिक भी पर्यटन,व्यापार अथवा किसी हेतु भी कश्मीर में आ जा सकेगा। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2019

इस ऐतिहासिक निर्णय से अब कश्मीरी बेटियों,अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों को निश्चित रूप से उनका हर संवैधानिक अधिकार मिलेगा।



कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था, है और आने वाले भविष्य में सदा सर्वदा रहेगा। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) August 5, 2019

सीएम योगी (CM Yogi) ने चार ट्वीट करके कश्मीर पर केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। उन्होंने कश्मीर को भारतीयता के एक सूत्र में पिरोकर सात दशकों की मां भारती की आकांक्षा पूरी करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का कोटिश: अभिनंदन किया और देशवासियों को बधाई दी। कहा, भारत मां इस निर्णय से अभिभूत होगी और आज उन्हें अपने सपूतों पर निश्चित ही गर्व महसूस हो रहा होगा।

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, इस ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय से एक ऐतिहासिक भूल सुधारी गई है। अब जम्मू-कश्मीर को दिया विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया है और कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह भारत का अभिन्न अंग बन गया है? कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो गया है। इससे आतंकवाद का खात्मा होगा, शांति स्थापित होगी और कश्मीर में सामाजिक तथा आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी।

उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को पूरे देश में शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत का हर नागरिक भी पर्यटन, व्यापार के लिए कश्मीर आ-जा सकेगा। कश्मीर हमारे देश का अभिन्न अंग था, है और आने वाले भविष्य में सदा सर्वदा रहेगा।