यूपी मंत्री मोहसिन रजा भी कोरोना संक्रमित, अब तक 14 मंत्री आ चुके हैं कोविड 19 की चपेट में

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Coronavirus in UP) का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में कुल संक्रमितों (UP Corona cases) की संख्या 2,30,414 पहुंच गई है। सोमवार को भी पांच हजार नए मामले सामने आए हैं। बीते दिनों प्रदेश के 13 मंत्री कोरोना के चपेट में आए थे। अब इस लिस्ट में अब यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मंत्री मोहजिन रजा (Mohsin Raza) की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही सीएम योगी (CM Yogi) की टीम-11 के सदस्य और प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार (Alok Kumar) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मोहसिन रजा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ के कुछ लोग कारोनो पॉजिटिव पाए गए थे, शुरुआती लक्षण मिलने पर मैनें अपना भी टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रजा फिलहाल होम आईसोलेट हो गए हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि सभी सावधान रहें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स का पालन करें। कोरोना संक्रमित होने वाले रजा 14वें मंत्री हो गए हैं।

3486 की हुई मौत-

चिकित्सा एवं अपर मुख्य अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया प्रदेश में एक्टिव मामलों की कुल संख्या 54,788 हो गई है। पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके लोग 1,72,140 हैं। अब तक संक्रमित लोगों में से 3486 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि रविवार को प्रदेश में 1,36,585 सैंपल्स की जांच की गई है, जिसके साथ ही कुल 56,26,897 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 54,788 है जिसमें से 27,263 लोग होम आइसोलेशन में हैं। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं। वहीं अब तक 1,00,682 लोगों ने होम आइसोलेशन का विकल्प लिया है।

पुरुषों में ज्यादा संक्रमण-

यूपी में कोरोना वायरस से पुरूष ज्यादा संक्रमित हुए हैं। यूपी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की मानें तो कुल कोरोना वायरस प्रभावित लोगों में 70 फीसदी पुरुष हैं। विशेषज्ञों की मानें तो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा इम्युनिटी होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुष घर के बाहर ज्यादा निकलते हैं। इतना ही नहीं कोरोना वायरस के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल तोड़ने में भी महिलाओं से आगे पुरुष ही हैं।