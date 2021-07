इमली, यूकेलिप्टस आदि प्रजातियों के पौधारोपण पर किसानों को अनुदान देगी यूपी सरकार, प्रति पौध मिलेगी इतनी कीमत

UP Farmers will be given grant for nursery of various plants- यूपी सरकार (UP Government) किसानों को पौधशाला स्थापना और वृक्षारोपण के लिए अनुदान देगी। खेत के मेवाड़ पर वृक्षारोपण करने पर 35 रुपये प्रति 150 पौध हेक्टेयर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष की किस्त 14 रुपये प्रति पौध मिलेगी। द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में प्रत्येक वर्ष सात रुपये प्रति पौध का अनुदान दिया जाएगा।