टोक्यो ओलंपिक के सितारों के लिए लखनऊ में भव्य समारोह, 19 को पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री योगी

UP Government to Honour Tokyo Olympics Medal Winner on 19 August- टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) में धमाकेदार प्रदर्शन के साथ देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सम्मानित करेगी। 19 अगस्त को राजधानी लखनऊ के वाजपेयी इकाना स्टेडियम में भव्य समारोह का आयोजन होगा।