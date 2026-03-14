UP Politics: कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग पर भड़की मायावती, कांग्रेस को बताया दलित विरोधी पार्टी

राहुल गांधी ने कार्यक्रम में कहा कि कांशीराम समाज में बराबरी की बात करते थे। उन्होंने पेन मॉडल का जिक्र किया कि पेन ऐसा होना चाहिए जो 85% लोगों को फायदा दे, न कि सिर्फ 15% को। राहुल ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो कांशीराम कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि आज समाज को 15% और 85% में बांट दिया गया है। फायदा सिर्फ 15% को मिल रहा है, जबकि 85% पिछड़ रहे हैं।