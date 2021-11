यूपी सैनिक स्कूल में पहली बार 15 बालिकाएं देंगी एनडीए की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद व्यवस्था शुरू

UP Sainik School 15 Girls For First Time Will Give NDA Exam- यूपी में सैनिक स्कूल (Sainik School) में पहली बार 15 बालिकाएं एनडीए की परीक्षा देंगी। पहली बार लड़कियों के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की राह खुलने जा रही है। अभी तक केवल बालकों के एडमिशन होते थे। बालिकाओं को अनुमति नहीं थी।